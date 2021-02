Pedullà: “Se Sarri avesse detto sì sarebbe già a Napoli”

L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

Sabato sera alcune onoranze funebri sono state fermate. Il Napoli ha molti nemici perché ci sono quelli schierati a prescindere che erano pronti a uscire con i carri mediatici. E sono usciti lo stesso perché non si è celebrata la vittoria del Napoli, che solo così poteva vincere, e si è invece sminuito il catenaccio di una volta. Se sono un tifoso del Napoli non aspetto una sua sconfitta, per me questo è molto triste. Sarri? Se avesse detto sì sarebbe già a Napoli.

L’Europa League ti porta in Champions. Soprattutto in un campionato come questa che se il Milan non dovesse fare punti con Inter e Roma può tornare dentro la lotta Champions. Per me l’Europa League è una finestra sul Mondo e se arrivi ai quarti te la giochi fino in fondo. Quella con il Granada credo sia una partita per Politano.”

