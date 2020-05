Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, commenta la vicenda che sta tenendo banco in questi giorni, quella di Everton al Napoli.

Di seguito le sue parole:

“Ho fatto delle verifiche per quanto riguarda la situazione di Everton. Per il Napoli è un ottimo giocatore ma è extracomunitario, il Napoli non ha fatto nessun offerta ma è il padre che si è portato un po’avanti.”

Comments

comments