Pellegrini: “De Laurentiis fa grandi cose da anni, però manca la cilegina”

Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli.

“Europa League? ovviamente ognuno tira l’acqua al suo mulino e tifo Inter, oramai da quando avevo tre anni. Il Napoli? De Laurentiis sta facendo un grandissimo lavoro, la sua squadra da tempo è l’unica antagonista della Juventus ma è anche certo che forse una cieligina sulla torta manca.

Icardi capitano nella mia Inter? il capitano per me è colui che ha un grosso ascendente sugli altri nello spogliatoio, e magari anche per meriti sportivi. Nella mia Inter prima Baresi e poi Bergomi sono stati capitani perchè sono nati lì, si sono comportati bene fin da subito diventando esempio per tutti. Icardi sotto questo aspetto qualche dubbio l’ha lasciato, magari non per colpa tutta sua”.

