Pellegrini e l’addio al nuoto a Napoli, ne parla a Canale 8

Federica Pellegrini ha già annunciato che la ISL di Napoli sarà la sua ultima competizione per poi dire addio al nuoto dopo tanti anni di vittorie.

La Pellegrini ha scelto Napoli come città per le sue ultime gare e ne ha parlato in un’intervista a Canale 8. A seguire le sue parole in merito:

“Queste della ISL sono le mie ultime gare, diverse rispetto a quelle delle Olimpiadi ma sarà un bel mese. Io sarò sicuramente la capitana della mia squadra, è bello gareggiare in casa ed è bello che ci sarà anche un po’ di pubblico. Siamo contenti e non vediamo l’ora di entrare in acqua ed avere il calore del pubblico che qui a Napoli è sempre molto caloroso.

Sacrifici? Questa è la vita che ho scelto e mi sono divertita a faticare molto, non li chiamerei sacrifici. Sicuramente inizierà una vita molto diversa rispetto a quella cui sono abituata ma forse non così tanto diversa.”

