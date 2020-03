Sergio Pellissier, bandiera del Chievo Verona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della testata GianlucaDiMarzio.com.

“Mi voleva il Napoli dopo l’esordio in Nazionale – spiega – Il presidente (Campedelli, ndr) ha rifiutato otto milioni di euro più due giocatori. Ha deciso il presidente, lui ha sempre creduto in me e con quello che ha fatto mi ha dimostrato che mi voleva bene“.

