Pépé, fiasco da 80 milioni: l’Arsenal apre indagine interna e licenzia 55 dirigenti

L’Arsenal sta conducendo un’indagine interna per capire il perché degli 80 milioni spesi per soffiare al Napoli Nicolas Pépé.

L’Arsenal sta conducendo un’indagine interna per capire come abbiano fatto a spendere la bellezza di 80 milioni di euro per Nicolas Pépé. L’attaccante del Lille che il Napoli aveva quasi preso per poco meno, prima che i suoi procuratori volassero via da Dimaro con le mozzarelle come bagaglio a mano.

L’esterno ivoriano, arrivato all’Emirates Stadium con enormi aspettative, ha faticato moltissimo, soprattutto all’inizio della stagione. E ora che l’Arsenal ha avviato un controverso progetto di risistemazione finanziaria del club – licenziando 55 membri dello staff per investire tutto sul mercato e il raggiungimento della qualificazione Champions – i funzionari, guidati dal direttore tecnico Edu, stanno cercando di determinare se abbiano speso troppo. Lo dice un rapporto reso noto dall’ESPN.

Nel rapporto c’è comunque sottolineato che non c’è alcun rimpianto per aver portato Pépé all’Arsenal, ma la società vuole più che altro indagare la catena di eventi che ha fatto alzare il prezzo così tanto, senza mettere in discussione l’acquisto.

