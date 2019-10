Pepé è stato un nome caldo in esteate. Mario Giuffredi, agente di diversi giocatori del Napoli, ne ha parlato in un’intervista a Il Mattino.

“Avrei messo la mano sul fuoco che qui sarebbe arrivato Pepé. Ero nel ritiro in Val di Sole, quando i due agenti dell’attaccante arrivarono in elicottero. Ci presentarono e rimanemmo per qualche minuto a parlare. La trattativa è saltata per le commissioni troppo alte”.

