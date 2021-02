Per Bakayoko pioggia di 5 dai quotidiani: “Perde due palle velenose”

Tiémoué Bakayoko non ha brillato ieri sera, e non lo fa da qualche partita. Per la prova di ieri sera i quotidiani non si sono risparmiati.

Per la Gazzetta dello Sport Bakayoko è da 5: “Dalle sue parti c’è un buco di venti metri, dove Maehle e De Roon hanno campo libero per far male.” Stesso voto sia per il Corriere dello Sport che per il Corriere della Sera; per quanto riguarda il primo quotidiano, si sottolinea che la prova è stata di sofferenza nel primo tempo e di anonimato nel secondo.

Il secondo quotidiano, invece, sottolinea le due palle velenose perse dove Ospina ha poi rimediato. Una prova che non ha convinto neanche il nostro Mauro Guerrera nelle pagelle (voto 5) per 100×100 Napoli:

“Inizio concreto con diversi palloni recuperarti ma non riesce a dare fluidità alla manovra, bene in fase di non possesso.”

