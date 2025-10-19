Per Daniele, il piccolo guerriero azzurro, il ricordo di Don Francesco da Castel Del Piano

La celebrazione alla chiesa dei Fiorentini al Vomero, è stata presieduta ieri da Don Francesco, il sacerdote vicino a Daniele nel suo periodo a Perugia, la “seconda casa” che lo aveva in cura prima di lasciare questa Terra

Le parole di Christian Pisco, fratello di Daniele, hanno toccato i presenti: “Grazie a tutti quelli che oggi sono venuti da Castel del Piano. Grazie per ciò che avete fatto per Daniele e per la nostra famiglia, anche a nome dei miei genitiori Monia e Antonio”.

Momenti di grande commozione per il “piccolo guerriero azzurro“. Don Francesco ha voluto fortemente essere presente a Napoli, con tutto il personale sanitario della struttura medica umbra, per rendere omaggio a Daniele, per visitare la sua città, la sua famiglia e coloro che gli hanno voluto bene.

Uno scritto raccolto da un tifoso azzurro, legato a Daniele da profondo affetto:

“Daniele, piccolo guerriero azzurro, oggi è stato proprio bello stare assieme. Don Francesco,ci teneva ad essere qui con te oggi, a visitare la tua città, salutare la tua famiglia, la tua terra, che così tanto ti ha amato e a cui manchi.

Ma tu Daniele, sei sempre con noi, Ci sei, quando entriamo allo stadio Maradona, quando segna Zambo Anguissa, ne siamo certi, ci sei sicuramente, nel cuore della squadra, dell’allenatore, del club SSC Napoli. Ci sei Daniele, sei accanto ai tuoi genitori, a tuo fratello, ai tuoi compagni ed amici. E così sarà per sempre. L’amore, ha detto don Francesco, è ciò che vince la morte”

