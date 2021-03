Per il Bari continua il ritiro a tempo indeterminato dopo la sconfitta con il Catanzaro

Il portale online di Gianluca Di Marzio riporta la decisione della proprietà dei De Laurentiis, con il Bari che resta in ritiro.

Un ritiro a tempo indeterminato che continua dopo la sconfitta contro il Catanzaro; sconfitta che porta alla matematica certezza che il Bari non può più raggiungere il primo posto del Girone C di Serie C. Questo è quanto scrive il portale:

“Al rientro dalla trasferta di Catanzaro, capitan Di Cesare e compagni sono tornati nella struttura alberghiera alle porte della città che l’ha ospitata negli scorsi giorni e continuerà a stare lì fino a nuove comunicazioni.”

Con la gestione Carrera il Bari ha totalizzato solo 11 punti in 8 partite: 10 nelle prime quattro e solo 1 nelle ultime quattro. La decisione di continuare il ritiro, infine, è slegata dal risultato di Catanzaro.

