Per il bene del calcio italiano salvate “El Chucky” dalle scarpate degli avversari

Per il bene del calcio italiano Salvate El Chucky. Ogni partita quando l’arbitro fischia Lozano inizia a correre per fare gol e un difensore sa che se non correrà più di lui dovrà fare fallo.

Nella giungla del calcio la lotta per la sopravvivenza ha la faccia del Chucky e dei vari difensori che provano a fermarlo.

Il messicano ne prende tante di botte e merita maggiore considerazione e tutela da parte degli arbitri.

La qualità e la tecnica vanno sempre protette ma soprattutto nei periodi così.

Giorni bui, di vacche magre, stadi vuoti e poco fascino, la SerieA ha bisogno di vegliare su chi alza il livello dello show.

Si sta preparando il nuovo listino prezzi del calcio italiano ma per farsi pagare bisogna offrire uno spettacolo affascinante e i calcioni valgono molto meno dei calciatori

