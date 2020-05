Per il ritorno in campo della Serie A resta da risolvere la questione medici

In giornata la FIGC dovrebbe inviare al ministero dello sport il protocollo rivisto per la ripresa degli allenamenti di squadra.

Il desiderio del presidente della FIGC Gravina è quello di soddisfare tutte le richieste del CTS (Comitato Tecnico Scientifico).

Oggetto del contendere i tamponi o i test molecolari da fare ogni quattro giorni e la questione legata alle responsabilità civili e penali che al momento ricadrebbero tutte sui medici sportivi dei club.

Ricordiamo che i medici sportivi non sono dipendenti delle società ma liberi professionisti che offrono una consulenza ai presidenti.

In questo momento le assicurazioni stipulate in ambito calcistico non prevedono il rischio covid_19, come anticipato ieri dall’editoriale del nostro direttore [LEGGI QUI] ed è questo al momento il più alto ostacolo da superare per la ripartenza del campionato.

