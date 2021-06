Per Insigne pioggia di 8 dopo la prestazione di ieri

Con la prestazione di ieri sera contro la Repubblica Ceca, dove è arrivato anche un gol, Insigne si è preso una pioggia di 8 in pagella.

In particolare, sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport gli hanno dato l’8 in pagella. Il primo quotidiano parla così del voto in pagella:

“Quando parte palla al piede è una delizia per gli occhi, crea giocate illuminanti, ogni pallone che tocca è una potenziale occasione da gol. Segna, o meglio disegna, nella seconda parte il gol del 3-0. Poi disegna per Berardi il gol del 4-0.”

La rosea, invece, scrive così:

“E se fosse la nazionale di Insigne? Amichevole o no, è uno spettacolo. Il gol del 3-0, l’assist del 4-0 a Berardi, i dribbling continui, le invenzioni. Un po’ trequartista, di fatto fuoriclasse libero di divertirsi.”

Comments

comments