Segna ancora e fa segnare Dries Mertens che anche oggi nella vittoria per 6-0 con il Genoa è stato decisivo.

Come riporta il portale di statistica Opta, questa è la prima volta con la maglia del Napoli in cui Mertens segna in entrambe le prime due giornate. Dopo il gol segnato a Parma, ne è arrivato un altro contro il Genoa questa sera.

