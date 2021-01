Per Petagna corsa contro il tempo, ma con la Juventus vuole esserci

Uscito al 73′ di Napoli-Fiorentina per una botta al polpaccio Andrea Petagna ha lasciato il campo con il calzettone abbassato.



L’attaccante soffre per il dolore al polpaccio ma l’infortunio non è particolarmente grave anche se le difficoltà sono legate soprattutto ai pochi giorni a disposizione per recuperare in tempo per la finale di Supercoppa.

Ma Petagna non vuole saltare l’appuntamento che potrebbe regalargli il primo trofeo da professionista e dovrebbe quindi partire per Reggio Emilia e valutare poi all’ultimo momento il suo eventuale utilizzo contro la Juventus.

Nel caso Petagna non dovesse farcela, con Osimhen fuori per il covid, Gattuso ha a disposizione tre soluzioni:

Mertens, che però non è ancora al meglio, centravanti; Lozano centravanti e Politano sulla fascia destra; a sorpresa Llorente centravanti titolare contro la sua ex squadra.

