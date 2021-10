Per Rocchi “Ottima giornata degli arbitri”, per questo non sono stati fermati Massa e Mariani

Forti polemiche scoppiate dopo Inter-Juventus e Roma-Napoli per le decisioni opposte per falli simili e per il diverso uso del VAR in entrambi i casi.

Ma per Rocchi quella della nona giornata di campionato è stata un’ottima giornata per gli arbitri.

Di conseguenza, anche dare un segnale di coerenza, Massa e Mariani rispettivamente arbitri di Roma-Napoli e Inter-Juventus non sono stati fermati ma designati anche per le partite della decima giornata per giunta nelle gare delle due capolista.

Infatti Massa sarà al VAR di Milan-Torino e mentre Mariano sarà al VAR di Napoli-Bologna.

