Leonardo Spinazzola, purtroppo, si è dovuto fermare nel corso di Italia-Belgio per un infortunio arrivato nel corso di uno scatto.

Un infortunio grave, quello del terzino, dato che si parla di rottura del tendine d’achille. Per lui saranno necessari diversi mesi prima di poter rimettere piede in campo; un grosso in bocca al lupo a Spinazzola per il recupero.

