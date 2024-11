Per Torino-Napoli con Buongiorno, grande ex di turno, ci saranno 5000 tifosi azzurri

Per Torino-Napoli: invasione a Torino: in 5mila per il Napoli scrive quest’oggi la Repubblica confermando però le restrizioni già in programma per il prossimo match

I tifosi del Napoli residenti in Campania non potranno infatti assistere al match di Coppa Italia del 5 dicembre all’Olimpico contro la Lazio. Il settore ospiti non sarà aperto ai residenti in Campania, ma a quelli provenienti dalle altre regioni ed in possesso della Fidelity del Napoli.

Probabile che lo stesso divieto venga adottato a parti invertite (niente tifosi biancocelesti al Maradona). Staremo a vedere.

