Per tornare ‘padrone’ del San Paolo possibile ritiro del Napoli prima di Rijeka e Roma

Tre sconfitte consecutive al San Paolo con AZ Alkmaar, Sassuolo e Milan. Rendimento in trasferta decisamente migliore di quello casalingo troppo misero per una squadra di vertice [LEGGI QUI].

Ma il calendario del Napoli offre agli azzurri la possibilità di riscattare subito le tre sconfitte consecutive rimediate in casa.

Giovedì per la quarta giornata dei gironi eliminatori di Europa League alle ore 21:00 il Napoli affronta i croati del Rijeka.

Domenica alle ore 20:45 per la nona giornata di campionato invece al San Paolo arriva la Roma.

Proprio in vista di queste due gare casalinghe consecutive non è da escludere che il Napoli possa andare in ritiro già da domani e fino a domenica sera proprio per tornare…’padrone’ del suo San Paolo.

