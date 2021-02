Percassi: “Ringrazio tutti. Sogno i tifosi in finale, ci mancano come l’aria”

Luca Percassi, CEO dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita vinta contro il Napoli.

“I ragazzi ci stupiscono tutte le volte che vanno in campo, stiamo vivendo un grande sogno. Grazie al mister, ai ragazzi, a tutti. Ne parliamo sempre dei tifosi, in tutti i momenti di gioia, il nostro pubblico ci manca come l’aria. Speriamo che nelle prossime partite si possa tornare allo stadio anche se in numero ridotto, pensare di andare in Finale con un po’ della nostra gente sarebbe qualcosa di unico. Veramente

Pessina per qualità in campo e fuori è un ragazzo in crescita eccellente. Si sta completando in tutto e per tutto, giocando partite così c’è una crescita costante. Ogni tanto sento le cifre dei giocatori venduti, ma l’Atalanta è figlia di grandi investimenti fatti. Non abbiamo solo venduto ma abbiamo anche comprato giocatori importanti quando era il momento giusto per farlo. C’è stato un bilanciamento, la nostra realtà ci porta a cedere perché fa parte del nostro lavoro. L’Atalanta è cresciuta grazie agli acquisti”

