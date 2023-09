Titolo Perché i tifosi del Napoli che non hanno abbonamenti alle pay Tv possono vedere solo una partita Champions in chiaro?

La scelta di Mediaset per le partite in chiaro è stata quella di trasmettere due gare ciascuna di Inter e Milan e una partita a testa per Napoli e Lazio. Una scelta legata al bacino di utenza dei club che ricade anche sui costi degli spot pubblicitari, resa nota da Publitalia nelle scorse settimane.

In particolare, infatti, uno spot per una singola gara in chiaro su Mediaset di Inter o Milan nei gironi di Champions League 2023/24 costa in media 205mila euro, in una forbice che va da 146mila a 259mila euro per uno spot di 15 o 30 secondi durante la partita. Per le sfide di Napoli e Lazio, invece, si spende circa il 22% in meno: il prezzo medio di uno spot di 15 o 30 secondi è infatti di 168mila euro, con una forbice che va da 119mila a 213mila euro.

