Perez insiste: “La Superlega esiste ancora, un progetto come questo sarà realtà e spero avvenga presto”

Il Presidente del Real Madrid e fondatore della Superlega, Florentino Perez, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di As.

“La Superlega esiste ancora e i membri ci sono ancora. Ci siamo dati delle settimane per pensare, mentre affrontiamo la violenza delle persone che per non perdere i propri privilegi hanno manipolato il nostro progetto.

I club hanno firmato un contratto e non possono lasciare la Superlega. Alcuni di loro hanno dovuto lasciare per le pressioni ricevute ma questo progetto, o uno simile, sarà realtà e spero che questo avvenga presto.

Non è vero che la JP Morgan ha lasciato la Superlega ma si è data solo un po’ di tempo per pensare, proprio come i 12 club, e se dobbiamo cambiare qualcosa lo cambieremo.

La Superlega inizierà il prima possibile ma prima dobbiamo spiegare il progetto per bene alle persone perché anche loro sono state manipolate da persone che vogliono proteggere i loro privilegi.

Prima di tutto dobbiamo avere un rigoroso fair-play finanziario che ti permetta di competere da pari a pari, non contro club statali come adesso. Se gli stati o i miliardari possono mettere soldi illimitati nei propri club sarà difficile competere alla pari. Ecco perché dobbiamo sapere da dove provengono i soldi di tutti, abbiamo bisogno di trasparenza.

Dobbiamo fare un ulteriore sforzo e spiegare alla gente che non è una competizione chiusa. Entro quanto inizierà la Superlega? Il prima possibile, prima che il treno lasci la stazione.”

