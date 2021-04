Perez: “Juventus e Milan non hanno lasciato. La Superlega è in stand-by”

Florentino Perez, presidente del Real Madrid e della Superlega, è intervenuto a Cadena Ser per parlare proprio del progetto naufragato.

Perez conferma che Juventus e Milan non hanno lasciato la Superlega e che attualmente è in standby. Queste le sue parole in merito:

“Noi dodici abbiamo firmato un contratto vincolante, potremmo ospitare altre squadre. Non lo abbiamo spiegato comunque ma non ci hanno dato una possibilità. Non può essere che noi al vertice perdiamo soldi e gli altri guadagnano. Il progetto è in standy-by. Juve e Milan non hanno lasciato.

2024? Dobbiamo farlo adesso. Non possiamo aspettare tre anni. I soldi vengono da buone partite, dove c’è concorrenza. Bisogna fare partite come Federer-Nadal che interessino i tifosi. Partite di alto livello senza escludere nessuno..”

Poi parla delle tante dichiarazioni arrivate dopo l’annuncio della Superlega:

“Non ho mai visto un’aggressività più grande. Dalla UEFA e dalle Leghe. È stato orchestrato e ci ha sorpreso. Quando abbiamo dato la notizia abbiamo chiesto di parlare con la UEFA. Quell’aggressività non l’ho vista. Minacce e insulti, come se avessimo ucciso qualcuno, come se avessimo ucciso il calcio.“

