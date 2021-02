Il portiere del Genoa Perin ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli ai microfoni di DAZN.

“Abbiamo tutti dato qualcosina in più per riscattare la partita dell’andata, quello 0-6 è stata una miccia in più.

La parata su Demme la più difficile della serata, è stato bravo ad alzare la palla”.

