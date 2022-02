Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli ha mantenuto il gruppo, non ha perso giocatori e ha puntato sulla continuità. Quest’estate Spalletti ha sempre detto che la priorità era non vendere nessuno e questo è stato confermato dal mercato invernale. Recuperando i calciatori infortunati e quelli in Coppa d’Africa, credo che il Napoli possa essere considerata l’anti-Inter per lo Scudetto”.

