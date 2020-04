Perinetti: “Napoli delle poche società con i bilanci sani”

L’ex DG del Napoli Giorgio Perinetti, oggi al Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Sportiva, parlando anche del club di De Laurentiis

“Al Napoli arrivai quando aveva 13 punti, accettai questa sfida e riuscimmo a salvare la squadra. L’anno dopo ci furono varie vicissitudini, tra cui i fatti tragici di Avellino e la conseguente squalifica, con 5 partite a porte chiuse a Campobasso. Una delle poche società che ha bilanci sani, ma la qualificazione alla Champions è fondamentale.

Taglio stipendi? La Lega ha deliberato senza avere un accordo con i calciatori. Quindi l’AIC non ha accettato una presa di posizione già decisa. Un accordo comunque si troverà. Più calciatori italiani in campo? Non si trova un accordo per 7-8 italiani fissi nelle primavere, figuriamoci in prima squadra.

Ripartenza senza VAR? Mi fido nei nostri arbitri e alla ripresa del campionato potrei accettare anche qualche errore in più.

Chiesa all’Inter? Se ci andasse, Conte potrebbe rivedere il suo modo di giocare. Ibra? Era tornato con tanto entusiasmo, secondo me vuol chiudere in modo diverso. Milinkovic? Lotito ha resistito ha offerte importanti e credo cercherà di trattenerlo per prolungare la sua esperienza alla Lazio. Pogba? Adesso le cifre sono tutte da capire, per me ci sarà un decremento importante.

