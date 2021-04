Ivan Perisic è tornato a disposizione di Antonio Conte per Napoli-Inter, che chiuderà domani sera la giornata di Serie A.

Ecco le dichiarazioni di Antonio Conte:

“Ivan è rientrato totalmente in gruppo giovedì, ha smaltito l’infortunio ed è a disposizione. Vidal sta lavorando ancora a parte insieme a Kolarov per smaltire questo edema al ginocchio che ha avuto. Ci auguriamo di avere Kolarov quanto prima per questo problema alla schiena“.

Comments

comments