Peserò: “Osimhen è incredibile, perché non è mai contento, anche quando segna ed è decisivo. Scudetto? Se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere“

Nell’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha parlato José Peseiro ct della Nigeria.

Cosa pensa quando guarda la classifica cannonieri di serie A?

“È un momento eccezionale per i calciatori nigeriani e sapere di poter contare su due bomber come loro è qualcosa di incredibile. Dico la verità: sapere di avere due attaccanti così mi fa stare molto meglio, mi mette tanto di buon umore. A questo punto spero che portino la loro positività anche in nazionale.”

Victor non è solo primo nella classifica marcatori, ma guida anche la serie A con il suo Napoli.

“È una cosa straordinaria. Perché se vinci a Napoli è più bello rispetto a piazze abituate a vincere come Inter, Milan o Juventus. E infatti mi auguro che possa vincere lo scudetto.”

Cosa le ha detto dopo il gol nel derby contro la Salernitana? ”Victor è incredibile, perché non è mai contento. Anche quando segna ed è decisivo.”

E allora?

”Era felice ma per il gol ma avrebbe voluto fare di più. Lui è così: non si accontenta mai. Per lui conta sempre la prossima partita. Ma non mi stupisco.”

Perché?

“Osimhen è un grande lavoratore e soprattutto non vuole perdere mai. Nemmeno nelle partitelle di allenamento o nelle amichevoli. È come un bambino sempre entusiasta della vita. E poi ha grandi valori umani.

Chiede sempre a tutti di dare il massimo. Parla con i compagni, li carica e li fa crescere. In Nigeria è una star perché è il giocatore con il valore maggiore, ma non per questo si è montato la testa. È un leader dentro e fuori dal campo.”

Quando verrà a vedere una partita di Victor dal vivo? “Spero il prima possibile anche perché ho un ricordo bellissimo dello stadio di Napoli.”

Perché?

”Ho affrontato gli azzurri in un’amichevole quando allenavo lo Sporting Braga. Ricordo un’atmosfera pazzesca.”

