Pessina, il gioiellino dell’Atalanta in prestito al Verona con gli occhi del Napoli puntati addosso

Notizia delle ultime ore quella dell’interessamento del Napoli per Matteo Pessina, gioiellino dell’Atalanta in prestito al Verona.

Matteo Pessina è un calciatore italiano classe 1997 di proprietà dell’Atalanta ma in prestito all’Hellas Verona per la stagione in corso.

Il giovane di Monza è un centrocampista che fa della duttilità il proprio punto di forza: è un centrocampista centrale e può ricoprire sia il ruolo di mediano, in un centrocampo a 2 o 3, sia quello di trequartista, in una posizione più offensiva per appoggiare le due punte, e sia quello di mezzala.

183 centimetri di altezza che però non gli negano una grande reattività negli inserimenti e un’ottima visione di gioco.

Tuttavia, vista la giovane età ci sono delle cose in cui deve ancora migliorare, ad esempio la velocità di gestione del pallone e, per uno che ha dichiarato di ispirarsi ad un centrocampista come Toni Kroos, è fondamentale.

Nella stagione in corso si è guadagnato un posto da titolare nella formazione di Juric che nutre in lui una grande fiducia: 24 presenze, 1715 minuti giocati e 3 gol.

Il giocatore è gestito dalla Gr Sports e il prezzo del cartellino si aggira intorno agli 8 milioni di euro stando alle cifre di Transfermarkt.

Comments

comments