Pessina in conferenza: “Un orgoglio essere il primo monzese in nazionale”

Il calciatore del Monza Matteo Pessina ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole Austria-Italia.

“Primo monzese in azzurro? È motivo di orgoglio per me e la città. Il dottor Galliani si è commosso al momento della convocazione… Sì, è un bel momento per me e il Monza”

Quel gol all’Austria e non solo, tutto l’Euro direi, mi ha dato un bello slancio per la carriera. Lo stesso a quella di tanti compagni. La vittoria dell’Euro ci ha dato tanto: non eravamo tra le favorite, io stesso non dovevo neanche essere convocato, e ce lo porteremo sempre con noi quel fantastico ricordo. Per i giovani poi è stato un bel segnale, mi piace l’approccio che hanno avuto adesso i nuovi.

Credo che abbiamo smaltito questa delusione già da parecchio tempo: stiamo già col focus su altri obiettivi, per lavorare su aspetti tattici e crescere per le prossime competizioni. Tutti saremmo voluti andare al Mondiale, brucia ancora, ma ce lo siamo lasciati alle spalle”.

