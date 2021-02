Pessina: “Incredibile quello che stiamo facendo. Non sono il sostituto di Gomez”

Matteo Pessina, giocatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita vinta contro il Napoli.

“Stiamo facendo bene, siamo in finale. Siamo ancora dentro a tutte le competizioni, era questo il nostro obbiettivo. Giochiamo ogni 3 giorni da ottobre, abbiamo una forza incredibile e questa sera l’abbiamo dimostrato ancora.

Alla Nazionale ci penso, è l’obbiettivo più grande di ogni giocatore, però adesso sono concentrato con l’Atalanta, c’è ancora tanto da fare. Adesso c’è il turno di Champions, poi penseremo alla Nazionale.

Io mi sento mezz’ala. Ora sto giocando come un centrocampista più avanzato, è un ruolo dinamico che mi piace, ma mi adatto a qualsiasi modulo. Non sono il sostituto di Gomez, abbiamo giocato anche insieme. Abbiamo caratteristiche diverse e ognuno di noi ha cercato e cerca di dare il meglio per l’Atalanta“.

