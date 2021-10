Petagna a DAZN: “Quest’anno abbiamo la convinzione che è mancata lo scorso anno”

Il calciatore del Napoli Petagna ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro la Salernitana allo stadio Arechi di Salerno.

“Con il mio fisico faccio fatica a entrare subito in partita. Mi sto allenando tanto e il mister è bravo a portarci tutti in forma.

Avevamo bisogno di attaccare la profondità per sfruttare i movimenti di Zielinski. Siamo stati bravi anche in uno stadio con la gente tanto carica e che caricava gli avversari.

Ho sperato di giocare al posto di osimhen am so che posso giocare anche insieme a lui.

Il mister è stato bravo a farci credere di più in noi stessi, convinzione che non avevamo lo scorso anno e che si è vista soprattutto in partite sporche come questa.

Sono felice di essere rimasto in un grande club come il Napoli e con un allenatore come Spalletti.

Si può migliorare di giorno in giorno poi si vedrà cosa accadrà”.

