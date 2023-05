Petagna a Dazn: “Sono contento per il gol ai Campioni d’Italia, l’Europa è un obbiettivo”

Il calciatore del Monza, Andrea Petagna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

“Sono contento per il gol, avevo bisogno di segnare dopo tanto tempo, Abbiamo l’obbiettivo di andare più in alto possibile. Siamo soddisfatti per la vittoria contro i Campioni d’Italia.

Non ho pensato all’anno scorso, sono solo felice per la vittoria, la dedico a mamma e a una persona che non c’è più. Contento per la vittoria e per i ragazzi, l’importante è continuare a vincere insieme.

Europa? Ce lo siamo posti come obbiettivo, la salvezza è stata raggiunta e ora dobbiamo dare il massimo per le prossime tre partite.”

