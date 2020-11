Petagna a Sky: “Importante vincere oggi. Col tempo arriveranno le prestazioni”

Il calciatore del Napoli Andrea Petagna ai microfoni di Sky ha commentato la gara di Europa League giocata in casa dei croati del Rijeka.

“Ci tenevo un sacco a far gol, partendo dall’inizio avevo più tempo in campo per poterlo fare, ma sono felice della vittoria. Il campo era complicato, l’importante era raccogliere i tre punti. Io gioco in una squadra formata da grandi campioni, era la prima volta che giocavo con Mertens e c’è da migliorare. Ma col lavoro verranno fuori ancora risultati e prestazioni migliori. Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica, era importante vincere qui, su un campo complicato contro una squadra che si mette tutta in difesa. Siamo molto contenti e ci dà fiducia per la partita di domenica questo risultato”.

Comments

comments