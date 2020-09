Petagna a Sky: “Osimhen? La concorrenza fa bene. Napoli mi ha sempre fatto impazzire”

Dopo l’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Petagna ha parlato anche all’emittente satellitare Sky Sport.

“Mi ha sempre fatto impazzire vedere il Napoli giocare. Mertens e Insigne sono due giocatori che mi sono sempre piaciuti e per me è un onore potermi allenare con dei calciatori così forti. Osimhen è fortissimo, è stato pagato tanto ma ha grandi qualità, fa gol ed è molto veloce. Siamo tutti un bel gruppo, poi deciderà il mister come farci giocare. E’ bello che ci sia competizione, nelle grandi squadre è così e quando c’è competizione tutti migliorano e danno di più in campo.

Modulo migliore per me? Mi trovo bene in tutti i moduli. Posso giocare a tre, a due, a uno. Anche a Bergamo ho sempre cambiato sistema, mi piace giocare in qualsiasi modulo, deciderà il mister e io mi farò trovare pronto. Se Insigne può essere il “mio” Papu? Mi sono trovato subito bene con Lorenzo, ma in generale tutti mi hanno accolto molto bene. Insigne, comunque, è un grandissimo calciatore e spero che mi serva tanti assist”.

