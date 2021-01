Petagna alla Rai: “Partita decisa dagli episodi”

L’attaccante del Napoli Andrea Petagna ai microfoni della Rai ha commentato la finale di Supercoppa giocata contro la Juventus.

“E’ stata una partita decisa dagli episodi. Noi abbiamo avuto due occasioni con Lozano, Szczesny è stato molto bravo e nel secondo un po’ fortunato. Il rigore poi si può sbagliare, sono cose che capitano. Siamo dispiaciuti. Noi restiamo compatti e pensiamo alla partita di domenica.

Non lo so, questo si vedeva più da fuori. Noi abbiamo dato tutto, è stata una gara difficile. Non dobbiamo demoralizzarci e pensare che non siamo forti, avanti così.

Dispiace, da napoletano contro la Juve, ma Lorenzo è un campione, il nostro leader con Mertens e Koulibaly, sono convinto che ci farà vincere le prossime partite.

Le partite perse in passato abbiamo sempre dimostrato di essere forti, non abbiamo meritato di perdere. Oggi siamo mancati un po’ nel gioco, ma abbiamo avuto delle occasioni in cui Szczesny ha fatto ottimi interventi. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare a lavorare per le prossime partite.

Forse da fuori si vedeva meglio, domani la rivedremo e capiremo cosa abbiamo sbagliato. Se la palla fosse entrata sul rigore o sulle occasioni di Chucky forse staremmo ancora giocando. Non dobbiamo demoralizzarci perché domenica c’è il Verona, un’altra partita importante”.

