Petagna domani a Castel Volturno: test e tampone, poi l’allenamento

Andrea Petagna guarito dal Coronavirus e pronto ad aggregarsi alla squadra di Gattuso. Lo rivela la redazione di Calciomercato.it che spiega come domani mattina il centravanti sarà a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Petagna, dopo essersi sottoposto ai test sierologici e ai tamponi previsti dal protocollo della Figc per gli atleti che hanno contratto il Covid, inizierà l’attività sportiva.

