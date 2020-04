Petagna lancia una campagna per gli Ospedali Pubblici Italiani: raccolti quasi 500mila euro

Andrea Petagna, futuro attaccante del Napoli, ha lanciato la campagna crowdfunding #NonLasciamoIndietroNessuno. Lo riporta Il Roma.

Il gol più bello l’ha realizzato sul web: ha stoppato un’opportunità e di petto, com’è nel suo stile. L’ha difesa da ogni ostacolo, facendo a sportellate con gli scettici. Si chiama #NonLasciamoIndietroNessuno ed è la campagna crowdfunding che Andrea Petagna ha creato per aiutare gli Ospedali Pubblici Italiani.

Un gesto nobile che gli fa onore. L’attaccante della Spal ha sfruttato l’eco mediatica della sua notorietà e ha raccolto, in poco tempo, oltre 400mila euro, una cifra destinata a salire ulteriormente grazie al suo impegno, a quell’idea che ha attraversato i suoi canali social e ha reso felici migliaia di operatori sanitari e dunque di pazienti e quindi di vittime di Covid-19.

Petagna, 25 anni a giugno, sperava di concludere la stagione migliorando lo score dell’ultimo campionato, voleva presentarsi al Napoli col miglior bigliettino da visita possibile, non poteva immaginare che i tifosi lo avrebbero già apprezzato non per (solo) il campo ma per quell’iniziativa social che tutti hanno apprezzato e molti alimentato della propria generosità.

