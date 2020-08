Petagna negativo al secondo tampone, tra tre giorni l’ultimo test

Andrea Petagna, nuovo acquisto del Napoli, era risultato positivo al Covid-19 una settimana fa. Ecco quanto riporta Il Mattino.

Una settimana fa Andrea Petagna – nuovo acquisto del Napoli – era risultato positivo al Covid-19 (di ritorno dalle vacanze in Sardegna, si era sottoposto al tampone di routine che ne aveva evidenziato il virus). Oggi però – riporta l’edizione on line de Il Mattino – Petagna è risultato negativo al secondo tampone. Tra tre giorni – si legge – è previsto il terzo e ultimo test: se dovesse essere ancora negativo, infatti, l’attaccante arrivato in estate dalla Spal, si unirà al resto del gruppo a disposizione di Gattuso.

