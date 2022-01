Petagna: “Peccato, perché il nostro obiettivo era quello di superare il turno, perché dovevamo superarlo anche per giocare altre partite che ci avrebbero fatto bene”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta contro la Fiorentina.

“Cosa è mancato a questo Napoli? In 10 ancora ancora si riesce a tenere il campo, ma in 9 è veramente difficile. Peccato, perché il nostro obiettivo era quello di superare il turno, perché dovevamo superarlo anche per giocare altre partite che ci avrebbero fatto bene. Peccato, però ora dobbiamo pensare al Bologna, perché dobbiamo fare 3 punti in campionato. Quanto dispiace la non qualificazione ai quarti di finale? Molto perché era un nostro obiettivo, volevamo vincere. Dovevamo e potevamo fare meglio sicuramente. Chiaramente, se passavamo il turno avevamo un’altra partita e più partite giochiamo ed è meglio per tutti perché siamo un gruppo ampio e quindi ci avrebbe fatto solo bene”.

Petagna aggiunge: “Dovevamo fare meglio, essere più cinici in delle occasioni che abbiamo avuto, potevamo fare sicuramente meglio, poi siamo stati sfortunati. Ripeto, in 9 è impossibile tenere il campo, si fa molta fatica. Peccato, però dobbiamo metterci la testa adesso a lunedì che abbiamo una partita importante”.

“Sono contento di aver fatto gol ancora e chiaramente quando giochi dall’inizio è più facile, ha più occasioni, però adesso devo mettermi sotto, lo dobbiamo fare tutti quanti, dobbiamo vincere lunedì, poi abbiamo il derby con la Salernitana, quindi sono tante partite e dobbiamo prepararci bene”.

