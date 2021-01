Petagna promosso dai quotidiani: “Entra e subito in gol”

Andrea Petagna, che ha segnato il gol del momentaneo vantaggio del Napoli, è promosso dai quotidiani per la prova di ieri.

Sia il Corriere dello Sport che Tuttosport sono concordi sul voto in pagella: 6,5. Per la rosea, invece, è da 6 in pagella ma sottolinea il fatto che dopo 2 minuti va in gol e sblocca il risultato.

Anche il Corriere e Tuttosport sottolineano il fatto che il suo ingresso spalanca la via al gol; in particolare, il quotidiano Torino scrive anche che è uno dei pochissimi a non darsi mai per vinto.

Comments

comments