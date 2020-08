View this post on Instagram

Sognavo un finale diverso, non serve spiegarlo. Ma la fine non cancella nulla di questo viaggio durato due anni. Sono arrivato a Ferrara ragazzo e me ne vado da uomo. Semplicemente GRAZIE alla città, a dei compagni di squadra speciali, ai magazzinieri Tommy e Marco (vero motore della spal) a Maurizio e a tutti i fisioterapisti. Il vostro #Bulldozer