Petagna: “Sono asintomatico. Positiva una persona a me vicina”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Ecco il messaggio dell’attaccante azzurro sui social.

Dopo il comunicato ufficiale con cui il Napoli ha comunicato la positività di Andrea Petagna al Covid-19, arriva anche il messaggio dell’attaccante azzurro:

“Grazie a tutti per i messaggi. Sto bene e sono completamente asintomatico. Ho fatto il tampone perché una persona a me vicina era risultata positiva nelle scorse ore. Sono a casa isolato in attesa che tutto passi. Ci tenevo a tranquillizzare tutte le persone che mi hanno scritto”.

Comments

comments