Petagna, Torino in pressing ma lui sogna di fare coppia con Mertens

Andrea Petagna sogna l’azzurro. L’edizione odierna de Il Mattino parla dell’interesse del Torino ma della volontà dell’attaccante.

Il Torino in pressing su Andrea Petagna, l’attaccante di proprietà del Napoli attualmente alla Spal. L’edizione odierna de Il Mattino scrive di come ci siano già stati contatti tra la dirigenza granata e l’entourage di Petagna che, però, avrebbe la forte volontà di restare in azzurro nella prossima stagione:

“I contatti tra il direttore sportivo granata, Giuseppe Riso e Andrea Petagna sono continui e Vagnati spera di convincere il giocatore prendendolo per sfinimento.

In realtà, però, i progetti di Petagna sono altri perché il suo sogno è quello di vestire la maglia del Napoli e fare coppia lì davanti con Mertens”.

