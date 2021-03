Petagna torna a disposizione, attacco al completo per Gattuso con il Crotone

Andrea Petagna sta lavorando duramente a Castel Volturno e per la gara contro il Crotone tornerà a disposizione. Lo scrive Tuttosport.

Out da un mese e mezzo ormai, Andrea Petagna è quasi pronto a tornare in campo. In questi giorni sta lavorando a Castel Volturno, svolgendo parte degli allenamenti in gruppo e parte del lavoro personalizzato. Ma, secondo quanto scritto da Raffaele Auriemma sulle pagine odierne di Tuttosport, per il prossimo impegno con il Crotone tornerà a disposizione di Rino Gattuso. L’ultima convocazione risale ormai al 13 febbraio contro la Juventus.

