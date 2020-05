Petkovic: “Il calcio è anche speranza per i cittadini”

L’ex allenatore della Lazio Vladimir Petkovic, attuale CT della Svizzera, ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su “Repubblica” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Spero si possa ripartire con la massima tutela per la salute. Il calcio non solo è una delle industrie più importanti, ma è anche una speranza per i cittadini.

Una eventuale ripresa dei campionati sarebbe un segnale per la gente che qualcosa si muove verso l’uscita dalla crisi. Il rischio zero non esiste.

Bisogna capire che nulla sarà come prima. Forse anche il prossimo campionato mancheranno i tifosi. E’ un periodo atipico che non ha precedenti”.

