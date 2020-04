Petrucci su Malagò: “Fa sempre così, crede di non aver commesso mai errori”

Gianni Petrucci, ex presidente del Coni, ha parlato al Corriere dello Sport delle sue reazioni all’intervista di ieri rilasciata da Malagò.

“Fa sempre così. Quell’io, io, possibile che lui non abbia mai commesso errori? Da dirigente sono sempre stato al mio posto, anche se non ho taciuto quando qualcosa non mi andava bene.

Il calcio può fare quello che vuole in piena autonomia. Su un punto Giovanni ha perfettamente ragione. Non è il calcio a finanziare lo sport, c’è una legge dello Stato, attenzione perché entriamo nel campo del costituzionale. Le varie federazioni hanno differenti identità e specificità, così uso un termine caro a Gravina. Se la Serie A ripartirà a giugno io mi piazzerò davanti alla tv.

Per il basket la scelta di fermarsi è stata obbligata. Non potevamo fare altrimenti, dal momento che giochiamo al chiuso e non c’erano le date utili per avere i palazzetti.

Non è il caso di aprire una discussione che potrebbe avere sviluppi antipatici in sede di Consiglio nazionale. Il mondo è cambiato, il Coni non è più il Ministero dello Sport, ora c’è un ministro messo dal Governo e c’è Sport e Salute. Non è più come ai tempi di Carraro, Petrucci, Pescante o come nei primi sei anni di Gravina. Il ministro dello Sport ha rafforzato l’autonomia delle federazioni.

Sono della scuola di Franco Marini, straordinario sindacalista della Cisl e in seguito Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e presidente del Senato. Faccio mie due sue riflessioni la prima: occupando certi ruoli bisogna impegnarsi tanto. Quando si fa parte del sindacato prevalgono le istanze dei lavoratori molto più delle indicazioni degli avvocati. Da ministro, invece, conta soprattutto il diritto. La seconda: confronto e dialogo. Sguardo al minimo comune denominatore piuttosto che al massimo comun divisore. Sono stato abbastanza chiaro?”.

L’intervista completa, sulle pagine del Corriere dello Sport.

