Gianni Petrucci durissimo ai microfoni di RadioRai attacca il CTS.

“Perché non si può parlare con i membri del CTS? Si può essere ricevuti anche dal Santo Padre ma i membri del Cts non ricevono nessuno li vedi solo qualche volta in televisione ma non puoi parlargli. È assurdo! Gli spettatori devono tornare nei palazzetti e negli stadi altrimenti lo sport finisce. Solo se il CONI tornerà ad essere centrale di risolveranno i problemi.”

