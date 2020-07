Pezzella a DAZN: “Vittoria di liberazione dopo sconfitte non meritate”

Giuseppe Pezzella è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della vittoria ottenuta contro il Napoli; di seguito le sue parole.

“Sicuramente è una partita che sento di più rispetto alle altre, sono contento ma molto di più per la salvezza matematica. Finalmente una vittoria dopo tante partite perse anche se non lo meritavamo, è stata una vittoria di liberazione. Quello è stato un abbraccio voluto, il mister ci ha parlato di tutti i sacrifici fatti per arrivare a 43 punti per la salvezza matematica ed è stato un momento molto bello ed emozionante.

Kulusevski è molto umile, sta pensando al Parma fino al 2 agosto poi vedrà. Difficile marcarlo in allenamento.“

