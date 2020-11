Pezzella: “Maradona ha regalato felicità in momenti difficili per la nazione”

German Pezzella, difensore argentino della Fiorentina, in un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul Corriere dello Sport oggi in edicola ha parlato di Re Diego.

“Noi giovani lo vedevamo quasi come un dio. Eppure lui ti faceva sentire a tuo agio. Rammento le chiacchierate e la sua immensa generosità: pensava sempre prima agli altri e poi a se stesso.

Ci ha insegnato tante cose che è quasi impossibile descriverlo.

L’Argentina per Diego non è mai sta periferia del mondo semmai l’ombelico. Per tutti noi non è solo calcio: è un modo di vivere, di affrontare le cose. Diego ha portato speranza: non importa da dove vieni, se lotti puoi ottenere tutto.

Quando si parla di Maradona in Argentina non esistono rivalità e bandiere perché ha regalato felicità in momenti difficili per la nazione.

Io credo che per tutti quelli che indossano la maglia dell’Argentina e per quelli che saranno chiamati ad esaltarla domani, ci sia un solo obiettivo: onorare il ricordo di Maradona”.

